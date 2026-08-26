Банки сравнили опыт внедрения цифровых валют в России и Китае
Гарегин Тосунян заявил НСН, что китайская экономика стала процветать именно из-за коммерческого оборота, но под определенным контролем государства.
Китайский опыт внедрения цифрового рубля можно считать неоднозначным, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.
«Китайцы умудрились под диктатом партии провести феноменальные реформы, но и то они этого добились, когда дали свободу рынку, а не когда цифровой юань ввели. Посмотрим, во что для них выльется цифровой юань. У них уже 0,16% цифровых юаней в обороте, но уже общее количество транзакций составляет 3,5 миллиарда операций, 19 миллионов корпоративных кошельков. Китайцы все делают целенаправленно и довольно прогнозируемо. Мы можем сделать, попробовать и отказаться. Я не знаю, пойдет ли это на пользу китайской экономике, можно понаблюдать. Их экономика стала процветать именно из-за коммерческого оборота, но под определенным контролем партии государства», - отметил он.
Государство переведет бюджет на цифровой рубль за год – полтора, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.
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