Банки сравнили опыт внедрения цифровых валют в России и Китае

Китайский опыт внедрения цифрового рубля можно считать неоднозначным, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.

«Китайцы умудрились под диктатом партии провести феноменальные реформы, но и то они этого добились, когда дали свободу рынку, а не когда цифровой юань ввели. Посмотрим, во что для них выльется цифровой юань. У них уже 0,16% цифровых юаней в обороте, но уже общее количество транзакций составляет 3,5 миллиарда операций, 19 миллионов корпоративных кошельков. Китайцы все делают целенаправленно и довольно прогнозируемо. Мы можем сделать, попробовать и отказаться. Я не знаю, пойдет ли это на пользу китайской экономике, можно понаблюдать. Их экономика стала процветать именно из-за коммерческого оборота, но под определенным контролем партии государства», - отметил он.

Государство переведет бюджет на цифровой рубль за год – полтора, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.

