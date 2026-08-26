Шасси, сроки, актуальность: Почему самолет «Освей» не подходит для России
Юрий Захарченко раскрыл НСН, что самолет «Освей» по характеристикам уже проигрывает Ан‑28, Ан‑38 и «Байкалу».
«Освей» не подходит для российских условий и даже не составит конкуренцию «Байкалу», так что к необходимости его разработки и выпуска есть большие вопросы. Об этом НСН рассказал исполнительный директор профобъединения «РКК-Наука» Юрий Захарченко.
Первый вице-премьер России Денис Мантуров ожидает, что опытный образец российско-белорусского самолета «Освей» появится в 2027 году. Его сертификация ожидается к концу 2029 года. Его слова приводят РИА Новости. Также вице-премьер добавил, что самолет планируют поставлять и в другие страны. Захарченко заявил, что сроки точно не будут соблюдены, к тому же он не актуален для России.
«Заявляемые Мантуровым сроки разработки и вывода в серийное производство авиационной техники никогда не выполняются. Но нужно ли заниматься разработкой "Освея"? Налицо снова отсутствие конкуренции проектов. Если сравнить "Освей" с близкими к нему по размерности Ан‑28 и Ан‑38, то они более актуальны для нашей страны», — отметил он.
По словам Захарченко, главным недостатком этого самолета являются убираемое шасси.
«Наибольший недостаток "Освея" — это убираемое шасси. У успешно эксплуатировавшихся в РФ Ан‑28 и Ан‑38 шасси не убиралось. С одной стороны, это вроде мешает аэродинамике самолёта. Однако, поскольку эти самолеты должны летать по регионам, где оборудованных аэропортов нет, а будут в лучшем случае грунтовые полосы, то грязь с колес будет попадать в люки. Там она может замерзнуть, и дальше шасси не выпустится. Так что в реальности даже убираемое шасси никто убирать не будет. Плюс шасси у "Освея" не рассчитаны на слабонесущие грунты», — раскрыл он.
Захарченко допустил, что «Освей» может пригодиться на севере России, но заявил, что ни в какую конкуренцию «Байкалу» он не идет.
«Для Севера, потенциально, да. Но из‑за его недостатков ему альтернативы просто не будет. Самолеты для России надо делать с большей дальностью и с другим шасси. "Освей" также не конкурент "Байкалу". Первому нужно летать между деревнями, а "Освею" — между районными центрами. Они условиям нашей страны точно не соответствуют», — уточнил он.
В заключении собеседник НСН заявил, что разумнее было бы разработать самолет под российские условия, а уже потом по запросу продать в другие страны.
«Есть два подхода: делать самолет на мировой рынок или делать для условий России. Но выхода на западные рынки в ближайшем будущем не будет. Разумно было бы сделать самолет для России, а потом уже поставлять в другие страны, где условия применения близки к нашим. Это вся Африка, ряд стран Южной Америки, например», — подытожил он.
Ранее стало известно, что пассажирский самолет без окон хотят запустить к 2030 году в США — он сжигает до 50% меньше топлива, вмещает 250 человек и обещает превратить перелёт в «гостиную». Как отметил Захарченко в беседе с НСН, иллюминаторы в самолете нужны прежде всего для безопасности, кроме того, ЖК-дисплеи при аварии могут травмировать пассажиров.
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