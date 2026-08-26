«Освей» не подходит для российских условий и даже не составит конкуренцию «Байкалу», так что к необходимости его разработки и выпуска есть большие вопросы. Об этом НСН рассказал исполнительный директор профобъединения «РКК-Наука» Юрий Захарченко.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров ожидает, что опытный образец российско-белорусского самолета «Освей» появится в 2027 году. Его сертификация ожидается к концу 2029 года. Его слова приводят РИА Новости. Также вице-премьер добавил, что самолет планируют поставлять и в другие страны. Захарченко заявил, что сроки точно не будут соблюдены, к тому же он не актуален для России.

«Заявляемые Мантуровым сроки разработки и вывода в серийное производство авиационной техники никогда не выполняются. Но нужно ли заниматься разработкой "Освея"? Налицо снова отсутствие конкуренции проектов. Если сравнить "Освей" с близкими к нему по размерности Ан‑28 и Ан‑38, то они более актуальны для нашей страны», — отметил он.

По словам Захарченко, главным недостатком этого самолета являются убираемое шасси.

«Наибольший недостаток "Освея" — это убираемое шасси. У успешно эксплуатировавшихся в РФ Ан‑28 и Ан‑38 шасси не убиралось. С одной стороны, это вроде мешает аэродинамике самолёта. Однако, поскольку эти самолеты должны летать по регионам, где оборудованных аэропортов нет, а будут в лучшем случае грунтовые полосы, то грязь с колес будет попадать в люки. Там она может замерзнуть, и дальше шасси не выпустится. Так что в реальности даже убираемое шасси никто убирать не будет. Плюс шасси у "Освея" не рассчитаны на слабонесущие грунты», — раскрыл он.