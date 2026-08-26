Золото вновь стало выгодным инструментом сбережения денег в долгосрочной перспективе, а покупать его в ювелирных магазинах удобнее, заявил НСН частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.

Российские потребители все чаще покупают золотые слитки в ювелирных сетях. Так, в Sunlight число заказов на такие позиции в январе—июле 2026 года выросло втрое. При этом средний чек в июле составил 74 тыс. руб.,— в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Стабильный рост спроса на слитки фиксируют и в «UVI Золото», не раскрывая конкретных данных, пишет «Коммерсант». Кочетков раскрыл, с чем связана такая тенденция.