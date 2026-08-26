Вместо колечка: Почему россияне скупают золотые слитки в ювелирных сетях
Андрей Кочетков заявил НСН, что золото стало интересным с точки зрения долгосрочных сбережений, но не на период спекуляции в пару месяцев.
Золото вновь стало выгодным инструментом сбережения денег в долгосрочной перспективе, а покупать его в ювелирных магазинах удобнее, заявил НСН частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.
Российские потребители все чаще покупают золотые слитки в ювелирных сетях. Так, в Sunlight число заказов на такие позиции в январе—июле 2026 года выросло втрое. При этом средний чек в июле составил 74 тыс. руб.,— в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Стабильный рост спроса на слитки фиксируют и в «UVI Золото», не раскрывая конкретных данных, пишет «Коммерсант». Кочетков раскрыл, с чем связана такая тенденция.
«Далеко не все банки предлагают золотые слитки, в ювелирных сетях предложение более широкое. Человек приходит и думает: зачем ему покупать колечко за сто тысяч рублей, лучше купить слиток, это некий психологический эффект. В ювелирном магазине люди заранее предполагают, что будут существенные траты. У нас в 2022 году решили очень глобальную проблему – сняли НДС с продажи слитков. Золото стало ближе подходить к валютному ресурсу. Не так давно мы имели достаточно крепкий рубль, с коррекцией стоимости золота с пяти тысяч до четырех тысяч долларов за унцию его покупка стала иметь смысл. Рубль у нас часто имеет тенденцию к ослаблению, проблемы есть и у доллара, и у всей мировой системы. Золото на этом фоне стало интересным с точки зрения долгосрочных сбережений, не на период спекуляции в пару месяцев», - объяснил он.
Он также подчеркнул, что исторически золото только дорожает, падение цены бывает временным.
«Стоимость покупки золота и стоимость продажи золота заметно отличается, этот разрыв надо компенсировать более существенным ростом цены на металл. Поэтому говорить о краткосрочных спекуляциях не приходится, для этого больше подходят биржевые инструменты, например, фьючерс на золото. Когда речь идет о покупке физического металла, сроки исчисляются годами и десятилетиями. Исторически золото только дорожает, а если дешевеет, то не на продолжительные периоды», - заключил собеседник НСН.
Проверка на химические реакции не доступна обычному человеку, но есть много дешевых способ понять, не контрафактное ли изделие. В первую очередь, надо смотреть на цену, рассказал НСН вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский.
Материал носит исключительно ознакомительный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
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