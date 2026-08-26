Цифровой рубль может быть заблокирован за неуплату налогов, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.

«У нас блокировки по безналичным платежам осуществляются, так же будет работать и с цифровым рублем. Если вы налоги на заплатите, вам заблокируют как безналичные счета, так и цифровой рубль. Все будет работать по понятной схеме. Если вдруг мошенники кого-то заставили куда-то перекинуть, это все отслеживается и сейчас. Это мало отношения имеет именно к цифровым валютам. Его заблокировать могут в случае, если не заплатили налоги», - отметил он.

С 1 сентября 2026 года цифровой рубль переходит к массовому внедрению. В Банке России заявляют, что все системно значимые банки готовы предоставить клиентам возможность работать с новой формой национальной валюты. На их долю приходится более 80% платежного рынка страны.

Отдельный вопрос — инфраструктура. Банкам и торговым компаниям предстоит обеспечить техническую возможность принимать цифровые рубли, а клиентам — привыкнуть к новому инструменту.

Цифровой рубль должен стать третьей формой российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Для граждан его использование остается добровольным, однако с осени крупнейшие торговые компании также начнут принимать цифровые рубли в качестве средства оплаты. В частности, с 1 сентября такую возможность в тестовом режиме запускают крупнейшие российские маркетплейсы.

