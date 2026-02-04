Немецкий политолог: Германия выделит деньги на Украину из гордости

Фридрих Мерц не провалится второй подряд, заявил НСН Александр Рар.

Канцлер Германии Фридрих Мерц достанет деньги для Украины из немецкого бюджета, иначе вся европейская политика будет провальной, рассказал НСН немецкий политолог Александр Рар.

Венгрия, Чехия и Словакия подтвердили отказ от участия в предоставлении Украине кредита в размере €90 млрд (8,2 трлн рублей) на 2026-2027 годы, сообщает Совет ЕС. Рар уверен, что Германия не пойдет по их пути.

«Я не исключаю такого, что немцы за всех заплатят. Этим самым они поставят восклицательный знак на своей политике морализаторства. Берлин рассматривает войну на Украине как борьбу хорошего Киева и плохой Москвы, а значит он таким образом подпитает свое моральное удовлетворение. Немцы хотят показать, что они лидеры, а Европа дееспособна: если обещали деньги, то найдут их, вытащат где-то из немецких бюджетов. Германия взяла в кредит 500 миллиардов евро на вооружение, поэтому она может объяснить, что 90 из них дадут Украине, чтобы зацементировать немецкое лидерство в Европе. Именно так думает Мерц. Потому что, если немцы откажутся от взносов, то это будет полный провал европейской политики, особенно после того, как половина ЕС отказалась использовать замороженные российские деньги для помощи Украине, что подорвало авторитет немцев. Второй раз они не могут этого допустить», — подчеркнул он.

Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер в беседе с НСН связал высокую безработицу в Германии отказом от сотрудничества с Россией.

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:КредитыУкраинаГермания

