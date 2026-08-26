Состоялся телефонный разговор президентов РФ и Сирии
Состоялся телефонный разговор президентов РФ и Сирии Владимира Путина и Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщает RT.
В ходе беседы политики обсудили перспективы дальнейшего развития российско-сирийских отношений. Они выразили готовность к углублению политического диалога и сотрудничества в различных областях.
«Отмечено важное значение подписанного меморандума о взаимопонимании о реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта МТО Тартус», - гвоорится в сообщении.
Кроме того, российский лидер «подтвердил принципиальную позицию в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета» Сирии.
Ранее Путин назначил нового посла РФ в Сирии, им стал Дмитрий Догадкин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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