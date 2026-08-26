Состоялся телефонный разговор президентов РФ и Сирии

Состоялся телефонный разговор президентов РФ и Сирии Владимира Путина и Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщает RT.

Россия и Сирия подписали меморандум о будущем российских военных баз

В ходе беседы политики обсудили перспективы дальнейшего развития российско-сирийских отношений. Они выразили готовность к углублению политического диалога и сотрудничества в различных областях.

«Отмечено важное значение подписанного меморандума о взаимопонимании о реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта МТО Тартус», - гвоорится в сообщении.

Кроме того, российский лидер «подтвердил принципиальную позицию в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета» Сирии.

Ранее Путин назначил нового посла РФ в Сирии, им стал Дмитрий Догадкин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:Телефонный РазговорВладимир ПутинСирияРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры