В России не хватает специалистов по обслуживанию лифтов, пишет Telegram-канал Mash. Так, на 800 тысяч подъемников по всей стране приходится 12,5 тысячи специалистов по обслуживанию, что в среднем составляет 64 лифта на одного. Квалифицированных монтажников ещё меньше: около двух тысяч, или один на 400 кабин. Харламов подтвердил эту проблему и раскрыл, откуда взялся дефицит.

«У нас действительно нехватка кадров, при этом необходимо заменить большое количество лифтов — таких у нас около 100 тысяч. Наших заводов достаточно, их производственной мощности хватает, но мы боимся, что не сможем демонтировать старые лифты и установить новые из‑за нехватки монтажников. Это связано, во‑первых, с большим количеством лифтов. Во‑вторых, мы привлекали специалистов для тяжёлой работы при монтаже из Средней и Центральной Азии, Армении, а из‑за ужесточения миграционной политики их теперь меньше. В‑третьих, у нас вообще нет средних специальных учебных заведений для подготовки специалистов по монтажу лифтов», — сказал собеседник НСН.

Ранее Захаров говорил НСН, что в ряде регионов РФ в замене нуждаются до 50% лифтов.

