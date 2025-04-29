Индия ответила огнем на новое нарушение перемирия со стороны Пакистана
Индийские военные открыли ответный огонь после очередного нарушения режима прекращения огня пакистанской стороной в секторе Паргвал на границе в Джамму и Кашмире. Об этом сообщает India Today.
По данным издания, это уже шестой инцидент подобного рода, произошедший за последнее время в указанном районе. Отмечается, что вооруженное столкновение произошло на фоне роста напряженности между странами после теракта, совершенного 22 апреля в Пахалгаме.
В сообщении уточняется, что действия Пакистана вызвали «жесткий ответ» со стороны индийской армии, однако подробности перестрелки не раскрываются.
Пакистанские СМИ на момент публикации не сообщали о произошедшем, передает «Радиоточка НСН».
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