Индия ответила огнем на новое нарушение перемирия со стороны Пакистана

Индийские военные открыли ответный огонь после очередного нарушения режима прекращения огня пакистанской стороной в секторе Паргвал на границе в Джамму и Кашмире. Об этом сообщает India Today.

По данным издания, это уже шестой инцидент подобного рода, произошедший за последнее время в указанном районе. Отмечается, что вооруженное столкновение произошло на фоне роста напряженности между странами после теракта, совершенного 22 апреля в Пахалгаме.