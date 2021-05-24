«Удар под дых». На Украине обиделись на США из-за «Северного потока – 2»

«Удар под дых» для Киева – так назвал отказ США от санкций в отношении оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом он написал в своём Facebook. Климкин подчеркнул, что дело не только в том, что шансы на завершение строительства газопровода очень высоки, а в том, что эта тема даже не обсуждалась во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину.

«С партнерами, которых уважают, так не поступают», - сказал Климкин. Также он отметил, что кризис доверия между Украиной и США — это то, что «сейчас нужно меньше всего».

На минувшей неделе Соединенные Штаты отказались от санкций в отношении оператора газопровода «Северный поток-2» — Nord Stream AG — и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ от санкций вызван соблюдением национальных интересов Соединенных Штатов.