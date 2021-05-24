«Удар под дых». На Украине обиделись на США из-за «Северного потока – 2»
Немецкий политолог и аналитик в сфере энергетической безопасности рассказали НСН, чем продиктован отказ Вашингтона от санкций против Nord Stream 2 AG.
«Удар под дых» для Киева – так назвал отказ США от санкций в отношении оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом он написал в своём Facebook. Климкин подчеркнул, что дело не только в том, что шансы на завершение строительства газопровода очень высоки, а в том, что эта тема даже не обсуждалась во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину.
«С партнерами, которых уважают, так не поступают», - сказал Климкин. Также он отметил, что кризис доверия между Украиной и США — это то, что «сейчас нужно меньше всего».
На минувшей неделе Соединенные Штаты отказались от санкций в отношении оператора газопровода «Северный поток-2» — Nord Stream AG — и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ от санкций вызван соблюдением национальных интересов Соединенных Штатов.
При этом США включили в санкционный список две российские компании и одно учреждение, которые связаны со строительством «Северного поток-2». Это «Мортранссервис», ФГБУ «Морская спасательная служба» и Самарский теплоэнергетический имущественный фонд. Помимо этого, ограничения затронули 13 судов. В их числе «Академик Черский», «Балтийский исследователь» и «Юрий Топчев».
Комментируя отказ США от введения санкций в отношении оператора газопровода «Северный поток-2», ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что Соединенные Штаты поняли бесполезность санкций. Он заявил, что теперь Америка хочет что-то выторговать у России под видом того, что она меняет свою позицию.
«Я думаю, что в целом позиция США осталась неизменной. Просто они видят, что те меры, которые они принимают, не работают. Они пытались остановить именно строительство, ввели санкции. Международные компании выполнили запрет на строительство – ушла компания, которая предоставляла свои суда-трубоукладчики. России потребовался год, чтобы подготовить свои суда, и сейчас строительство возобновлено. Думаю, США будет делать хорошую мину при плохой игре, пытаться что-нибудь выторговать», - считает Юшков.
В свою очередь, немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что такая позиция США говорит о том, что американские власти не хотят портить отношения с Германией, да и с остальной Европой.
«Это главная причина. Не только Германия выступает за «Северный поток-2». Американцы поняли, что нужно начинать сближение с европейскими союзниками после всех этих перетрясок во время правления Трампа. Но делать это, начиная с санкций в адрес западных компаний, просто неуместно. Это портит все попытки сгладить углы и договориться с лидером Европы. А общество в широком масштабе не настроено против России. Это видно по опросам, которые регулярно проводятся. В Западной Германии Америку рассматривают как более опасную угрозу, чем Россию. Да, приблизительно треть немцев относится к России очень скептично, но это только треть, даже не половина», - подчеркнул Рар.
Между тем, канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что позиция США по проекту газопровода «Северный поток-2» приблизилась к позиции Германии, несмотря на разные взгляды Вашингтона и Берлина. Также она добавила, что американская и германская администрации продолжат контакты по поводу «точек соприкосновения касательно России».
Накануне стало известно, что судно «Фортуна» продолжает работы по укладке секций газопровода «Северный потока-2». Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на оператора. Работы ведутся в территориальных водах ФРГ.
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