Наша взяла. Байден отказался от идеи санкций против «Северного потока — 2»
Специалисты по газовому рынку в интервью НСН пояснили, почему США меняют свою позицию по трубопроводу.
Белый дом не намерен вводить новые санкции в отношении Nord Stream 2 AG - оператора «Северного потока – 2» - и его исполнительного директора Маттиаса Варнига, сообщило издание Axios. Решение уже вызвало критику у многих членов Конгресса, которые выступают за введение жестких ограничений.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказал предположение, что США поняли бесполезность санкций. Он заявил, что теперь Америка хочет что-то выторговать у России под видом того, что она меняет свою позицию.
«Я думаю, что в целом позиция США осталась неизменной. Просто они видят, что те меры, которые они принимают, не работают. Они пытались остановить именно строительство, ввели санкции. Международные компании выполнили запрет на строительство – ушла компания, которая предоставляла свои суда-трубоукладчики. России потребовался год, чтобы подготовить свои суда, и сейчас строительство возобновлено. Думаю, США будет делать хорошую мину при плохой игре, пытаться что-нибудь выторговать», - считает Юшков.
Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен озвучивал официальную позицию США, согласно которой трубопровод не должен быть запущен, несмотря на просьбы Германии.
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН рассказал, есть ли у США возможности помешать строительству газопровода.
«Шансы помешать есть, но их реализация крайне мала. Способы борьбы США с "Северным потоком-2" вызывают негатив у европейских политиков и крупного бизнеса. Это говорит о том, что Европа готова всё же довести строительство газопровода до конца», - отметил он.
Сегодня, 19 мая, состоится встреча главы внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На полях министерской сессии Арктического совета Политики намерены обсудить двусторонние отношения и проект российского трубопровода «Северный поток - 2».
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