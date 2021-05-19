В Германии связали смену курса США по «Северному потоку-2» с Украиной

По информации СМИ, администрация Джо Байдена не намерена вводить новые санкции в отношении Nord Stream 2 AG - оператора «Северного потока – 2» - и его исполнительного директора. Решение уже вызвало критику у многих членов Конгресса, которые выступают за введение жестких ограничений, в том числе, на Украине, где проект называют гибельным для страны.

Александр Рар добавил, что США, имея геополитический интерес на Украине, не очень хотят вкладывать деньги в восстановление ее экономики. По словам политолога, пока что платить приходится России, но когда эти выплаты прекратятся, США будут настаивать на финансировании Киева из Германии.