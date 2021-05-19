В Германии связали смену курса США по «Северному потоку-2» с Украиной

Немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, что у Вашингтона есть корыстный интерес в налаживании отношений с Берлином.

США не хотят портить отношения с Германией, заявил немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее стало известно, что в Белом доме планируют отказаться от санкций против газопровода «Северный поток-2».

«США не хотят портить отношения с Германией. Да и с остальной Европой. Это главная причина. Не только Германия выступает за «Северный поток-2». Американцы поняли, что нужно начинать сближение с европейскими союзниками после всех этих перетрясок во время правления Трампа. Но делать это, начиная с санкций в адрес западных компаний, просто неуместно. Это портит все попытки сгладить углы и договориться с лидером Европы. А общество в широком масштабе не настроено против России. Это видно по опросам, которые регулярно проводятся. В Западной Германии Америку рассматривают как более опасную угрозу, чем Россию. Да, приблизительно треть немцев относится к России очень скептично, но это только треть, даже не половина», - отметил он.
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По информации СМИ, администрация Джо Байдена не намерена вводить новые санкции в отношении Nord Stream 2 AG - оператора «Северного потока – 2» - и его исполнительного директора. Решение уже вызвало критику у многих членов Конгресса, которые выступают за введение жестких ограничений, в том числе, на Украине, где проект называют гибельным для страны.

Александр Рар добавил, что США, имея геополитический интерес на Украине, не очень хотят вкладывать деньги в восстановление ее экономики. По словам политолога, пока что платить приходится России, но когда эти выплаты прекратятся, США будут настаивать на финансировании Киева из Германии.

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«Американцы не дураки. Они понимают, в каком положении находится Украина. Реформы там не проходят, газовая система загнивает, к демократии страна не движется, никакого сближения с Западом не получается. А американцы за это платить не хотят. Они понимают, что Россия тоже не будет за Украину лишних денег платить. Но пока что Россия платит Украине два миллиарда долларов в год за прокачку газа. Американцы хотят, чтобы и немцы раскошелились, платили бы за восстановление украинской экономики, для них это геополитический интерес, и тут они будут безжалостно заставлять немцев давать Украине деньги», - предположил он.

Противодействие строительству газопровода «Северный поток-2» — вопрос энергетической войны, а не бизнеса, заявлял в апреле президент Украины Владимир Зеленский. При этом он отметил, что точки зрения разных стран на российско-германский проект отличаются: США вводят санкции, которые поддерживают Украину, но в странах Европы мнения расходятся. «Нельзя воевать, если нет единства. Кто-то точно проиграет», — заключил Зеленский.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:ГазопроводСанкции СШААлександр РарСеверный Поток-2
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