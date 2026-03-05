Российские банки в феврале сократили выдачи ипотеки на 28%
Выдачи ипотечных кредитов на покупку первичного и вторичного жилья в России в феврале сократились на 28% по сравнению с январем и достигли почти 301 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.
«Этот результат на 32% превышает показатель февраля прошлого года», - отмечается в сообщении.
С начала года объем выдач жилищных кредитов в стране составил около 722 млрд рублей. Это в два раза выше уровня января-февраля 2025 года.
Ранее банки в РФ заявили о существенном росте спроса на рефинансирование рыночной ипотеки. Это связано со снижением ключевой ставки Банка России, которая с лета 2025 года упала с 21 до 15,5%, пишет 360.ru.
