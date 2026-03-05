ФАС заявила, что рост цен на топливо не превышает инфляцию
Федеральная антимонопольная служба контролирует ситуацию на рынке нефтепродуктов в России, рост средних розничных цен на топливо не выше уровня инфляции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В настоящее время биржевые цены на бензин и дизельное топливо находятся на уровне осени 2024 года», - отметили в ФАС.
По данным службы, уровень запасов на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах позволяет полностью обеспечить спрос на топливо в РФ. Ведомство также отметило что ежедневно проводит мониторинг цен на рынке нефтепродуктов.
Ранее аналитик Игорь Юшков рассказал, что в России цены на бензин формируются преимущественно за счет налогов и сборов, пишет 360.ru.
