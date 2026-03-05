Над Россией за ночь уничтожили 76 дронов ВСУ

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь ликвидировали над регионами России 76 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

«В период с 23.00 мск 4 марта текущего года до 7.00 мск 5 марта... перехвачено и уничтожено 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указало ведомство.

Военные сбили 33 дрона в Саратовской области, 17 - над Черным морем, десять - в Крыму, девять - в Ростовской области. Кроме того, четыре БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, два - над Волгоградской областью, еще один - над Астраханской.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении дронов ВСУ в четырех районах региона, пишет 360.ru.

