Иран опроверг информацию о запуске ракеты по Турции

Военные Ирана опровергли данные о запуске ракеты по территории Турции. Об этом сообщает телеканал SNN со ссылкой на заявление иранского Генштаба.

«Вооруженные силы Исламской Республики Иран... опровергают любые сообщения о запуске ракет по территории этой страны [Турции]», - указано в заявлении.

Иранские ВС подчеркнули, что уважают суверенитет «соседней и дружественной» Турции.

Ранее над турецкой территорией перехватили баллистическую ракету, которую якобы запустили из Ирана, напоминает 360.ru.

ФОТО: РИА Новости
