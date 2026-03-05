Рябков: Целевых контактов России и США по Ирану нет

«Таких контактов целевых, двусторонних, конкретно по этой теме, нет», - подчеркнул дипломат.

Рябков уточнил, что имеют место только обсуждения на международных многосторонних площадках, в том числе попадающие в публичную плоскость.

Между тем глава МИД России Сергей Лавров обсудил ситуацию вокруг Ирана с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом, министры призвали к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке, пишет 360.ru.

