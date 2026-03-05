Китай будет наносить «решительные удары» по сепаратистам на Тайване

Центральные власти Китая будут бороться с тайваньскими сепаратистами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

«Мы будем наносить решительные удары по сепаратистским силам, выступающим за так называемую независимость Тайваня, противостоять вмешательству внешних сил», - говорится в документе.

Также Пекин намерен способствовать мирному развитию отношений между берегами Тайваньского пролива и продвигать «великое дело воссоединения родины». КНР будет следовать общей стратегии партии для решения вопроса Тайваня и отстаивать принцип одного Китая.

Ранее СМИ сообщили, что Китай после чисток в армии сменил стратегию по Тайваню на тактику «без единого выстрела», пишет 360.ru.

