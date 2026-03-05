Китай будет наносить «решительные удары» по сепаратистам на Тайване
Центральные власти Китая будут бороться с тайваньскими сепаратистами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.
«Мы будем наносить решительные удары по сепаратистским силам, выступающим за так называемую независимость Тайваня, противостоять вмешательству внешних сил», - говорится в документе.
Также Пекин намерен способствовать мирному развитию отношений между берегами Тайваньского пролива и продвигать «великое дело воссоединения родины». КНР будет следовать общей стратегии партии для решения вопроса Тайваня и отстаивать принцип одного Китая.
Ранее СМИ сообщили, что Китай после чисток в армии сменил стратегию по Тайваню на тактику «без единого выстрела», пишет 360.ru.
Горячие новости
- Китай будет наносить «решительные удары» по сепаратистам на Тайване
- Российские банки в феврале сократили выдачи ипотеки на 28%
- СМИ: США рассчитывают проводить операцию против Ирана минимум 100 дней
- Цены видели? Путин пригрозил досрочно оставить Европу без газа
- Американская Cisco зарегистрировала три товарных знака в России
- Над Россией за ночь уничтожили 76 дронов ВСУ
- Рябков: Целевых контактов России и США по Ирану нет
- При атаке ВСУ на Саратовскую область ранены три человека
- Иран ударил гиперзвуком по Минобороны Израиля и аэропорту Бен-Гуриона
- Эксперты: «Уход» газа из РФ на более выгодные рынки обернется для ЕС катастрофой