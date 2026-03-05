Путин поручил расширить кредитные каникулы для участников СВО

Президент Владимир Путин поручил распространить кредитные каникулы на лиц, отражавших вооруженное вторжение на территорию России. Об этом сообщает Кремль со ссылкой на перечень поручений главы государства.

Правительство РФ должно внести изменения в механизм кредитных каникул, предусмотренный для участников специальной военной операции. Его необходимо распространить на «лиц, выполняющих (выполнявших) задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, в ходе вооруженной провокации на государственной границе», а также на прилегающих к районам проведения СВО территориях субъектов. Кроме того, кабмину предстоит проработать прекращение кредитных обязательств лиц, погибших или умерших при выполнении перечисленных задач.

Ответственным за исполнение поручений назначен премьер-министр Михаил Мишустин, доклад о принятых мерах следует предоставить до 1 июля.

Ранее Владимир Путин поручил проработать изменения, которые предусматривают переходный период в 2026 году для выбора малыми предприятиями оптимального режима налогообложения, пишет Ura.ru.

