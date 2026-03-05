СМИ: США рассчитывают проводить операцию против Ирана минимум 100 дней

США намерены проводить военную операцию против Ирана на протяжении как минимум 100 дней. Об этом пишет Politico, ссылаясь на внутренний документ Пентагона.

По данным издания, представители Центрального командования американских ВС (СЕНТКОМ) попросили направить в штаб-квартиру командования в штате Флорида) «дополнительное число военных разведчиков для поддержки операций против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней». Вероятно, разведчики должны будут присутствовать там до сентября включительно.

Как отмечает Politico, привлечение дополнительных специалистов может доказывать, что Вашингтон не был полностью готов к последствиям конфликта.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил что сроки военной операции в Иране могут варьироваться и составить «как четыре недели, так и шесть или восемь, а возможно, и три», пишет 360.ru.

