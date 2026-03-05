СМИ: США рассчитывают проводить операцию против Ирана минимум 100 дней
США намерены проводить военную операцию против Ирана на протяжении как минимум 100 дней. Об этом пишет Politico, ссылаясь на внутренний документ Пентагона.
По данным издания, представители Центрального командования американских ВС (СЕНТКОМ) попросили направить в штаб-квартиру командования в штате Флорида) «дополнительное число военных разведчиков для поддержки операций против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней». Вероятно, разведчики должны будут присутствовать там до сентября включительно.
Как отмечает Politico, привлечение дополнительных специалистов может доказывать, что Вашингтон не был полностью готов к последствиям конфликта.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил что сроки военной операции в Иране могут варьироваться и составить «как четыре недели, так и шесть или восемь, а возможно, и три», пишет 360.ru.
Горячие новости
- Китай будет наносить «решительные удары» по сепаратистам на Тайване
- Российские банки в феврале сократили выдачи ипотеки на 28%
- СМИ: США рассчитывают проводить операцию против Ирана минимум 100 дней
- Цены видели? Путин пригрозил досрочно оставить Европу без газа
- Американская Cisco зарегистрировала три товарных знака в России
- Над Россией за ночь уничтожили 76 дронов ВСУ
- Рябков: Целевых контактов России и США по Ирану нет
- При атаке ВСУ на Саратовскую область ранены три человека
- Иран ударил гиперзвуком по Минобороны Израиля и аэропорту Бен-Гуриона
- Эксперты: «Уход» газа из РФ на более выгодные рынки обернется для ЕС катастрофой