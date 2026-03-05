Американская Cisco зарегистрировала три товарных знака в России
Американская компания-производитель программного обеспечения Cisco зарегистрировала в России три товарных знака. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Роспатента.
Заявитель «Сиско Текнолоджи, Инк. (корпорация штата Калифорния)» подал заявки в ведомство в марте прошлого года. Решение о регистрации товарных знаков принято в марте 2026-го.
Компания сможет продавать под зарегистрированными в РФ наименованиями программное обеспечение, электроприборы и инструменты, в также предоставлять телекоммуникационные услуги и обеспечивать видеотелеконференцсвязь.
Ранее корпорация PepsiCo зарегистрировала в России пять торговых марок, предназначенных для продажи энергетиков, пишет 360.ru.
Горячие новости
- Российские банки в феврале сократили выдачи ипотеки на 28%
- СМИ: США рассчитывают проводить операцию против Ирана минимум 100 дней
- Цены видели? Путин пригрозил досрочно оставить Европу без газа
- Американская Cisco зарегистрировала три товарных знака в России
- Над Россией за ночь уничтожили 76 дронов ВСУ
- Рябков: Целевых контактов России и США по Ирану нет
- При атаке ВСУ на Саратовскую область ранены три человека
- Иран ударил гиперзвуком по Минобороны Израиля и аэропорту Бен-Гуриона
- Эксперты: «Уход» газа из РФ на более выгодные рынки обернется для ЕС катастрофой
- Пентагон заявил о намерении установить контроль над Гренландией