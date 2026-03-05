Американская Cisco зарегистрировала три товарных знака в России

Американская компания-производитель программного обеспечения Cisco зарегистрировала в России три товарных знака. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Роспатента.

Заявитель «Сиско Текнолоджи, Инк. (корпорация штата Калифорния)» подал заявки в ведомство в марте прошлого года. Решение о регистрации товарных знаков принято в марте 2026-го.

Компания сможет продавать под зарегистрированными в РФ наименованиями программное обеспечение, электроприборы и инструменты, в также предоставлять телекоммуникационные услуги и обеспечивать видеотелеконференцсвязь.

Ранее корпорация PepsiCo зарегистрировала в России пять торговых марок, предназначенных для продажи энергетиков, пишет 360.ru.

