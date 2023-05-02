«Убивать не будут»: Названы несколько сценариев ухода Зеленского
Если возникнет необходимость заменить Зеленского, то ему либо объявят импичмент, либо он сам подаст в отставку, сказал Богдан Безпалько.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с НСН заявил, что власти США не будут сейчас менять президента Украины Владимира Зеленского, как и убивать его.
Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty заявил, что стремление Зеленского удерживать власть и продолжать конфликт с Россией с каждым днем увеличивает шансы его гибели. По словам разведчика, Зеленского уберут либо военные, либо новый майдан. Безпалько считает, что Зеленскому либо объявят импичмент, либо он сам уйдет в отставку и покинет Украину.
«Думаю, Риттер ошибается. Во-первых, всеми украинскими военными структурами руководят представители западных стран. Все оперативно-тактические задачи решают американские, немецкие, польские, шведские, израильские офицеры. Сырский (Александр, главком Сухопутных войск ВСУ), и Залужный (главком ВСУ) там для вывески. Во-вторых, предпосылок для нового майдана на Украине нет. Население там сплотилось либо в ненависти к нам, благодаря массовой и злобной пропаганде, либо находится в унынии и депрессии, что не располагает к майдану. Майдан – это технология, которую всегда подпитывает внешняя сторона для достижения собственных интересов. Ни один майдан против Запада там не удался. Для его проведения нужно хорошее дипломатическое, организационное прикрытие, денежные вложения. Россия технически не сможет сейчас осуществить эти вложения, а западная сторона не будет против самих себя устраивать майдан», - сказал Безпалько.
Собеседник НСН отметил, что Зеленский остается удобным президентом для Вашингтона.
«Зачем американцам менять Зеленского? Он справляется со своими задачами. Даже если он не бросит войска в контрнаступление, хотя это не от него зависит, значит будет пытаться сдержать Россию. Убежден, что никто его убивать не будет. Если надо будет заменить его, то ему могут объявить импичмент, либо он сам уйдет в отставку, а затем улетит куда-нибудь на Карибские острова. Либо он может возглавить правительство в изгнании, если этот заговор будет носить пророссийский характер, в чем, конечно, я сомневаюсь», - резюмировал Безпалько.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленскому может грозить физическая расправа после окружения украинских войск в Артемовске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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