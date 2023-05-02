«Убивать не будут»: Названы несколько сценариев ухода Зеленского

Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty заявил, что стремление Зеленского удерживать власть и продолжать конфликт с Россией с каждым днем увеличивает шансы его гибели. По словам разведчика, Зеленского уберут либо военные, либо новый майдан. Безпалько считает, что Зеленскому либо объявят импичмент, либо он сам уйдет в отставку и покинет Украину.

«Думаю, Риттер ошибается. Во-первых, всеми украинскими военными структурами руководят представители западных стран. Все оперативно-тактические задачи решают американские, немецкие, польские, шведские, израильские офицеры. Сырский (Александр, главком Сухопутных войск ВСУ), и Залужный (главком ВСУ) там для вывески. Во-вторых, предпосылок для нового майдана на Украине нет. Население там сплотилось либо в ненависти к нам, благодаря массовой и злобной пропаганде, либо находится в унынии и депрессии, что не располагает к майдану. Майдан – это технология, которую всегда подпитывает внешняя сторона для достижения собственных интересов. Ни один майдан против Запада там не удался. Для его проведения нужно хорошее дипломатическое, организационное прикрытие, денежные вложения. Россия технически не сможет сейчас осуществить эти вложения, а западная сторона не будет против самих себя устраивать майдан», - сказал Безпалько.