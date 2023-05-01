«Долго не проживет»: в США раскрыли судьбу Зеленского после падения Артемовска
Президент Украины Владимир Зеленский может лишиться жизни из-за продолжения конфликта с Россией. Такое мнение в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty высказал бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
Военный полагает, что дальнейшее пребывание Зеленского у власти повышает шансы на его гибель. После поражения в битве за Артемовск (Бахмут) украинского лидера могут сместить военные, считает Риттер.
«Если он не уйдет в отставку как можно скорее, то не проживет долго», - констатировал бывший разведчик.
Эксперт указал на низкую популярность президента внутри страны. Он обратил внимание на высокую коррупцию и рост недовольства населения.
В беседе с журналистами Зеленский рассказал, что начинает терять рассудок. Президент пожаловался на большое количество работы и отсутствие отдыха, передает «Радиоточка НСН».
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