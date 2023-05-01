Пригожин поздравил Зеленского с 1 мая из Соледара
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин из Соледара поздравил с 1 мая президента Украины владимира Зеленского.
В видеообращении, которое опубликовала пресс-служба бизнесмена, он также упомянул командующего Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.
Во втором видео Пригожин пояснил, что Соледар - наилучшее место, чтобы поздравить с Днём международной солидарности, и указал, что приехал в этот город вовсе не для записи поздравлений в адрес украинского лидера.
«Я сюда приехал потому, что у нас сегодня... день рождения ЧВК «Вагнер»... и сегодня день рождения «Лотоса», который Соледар брал», - пояснил бизнесмен, вместе с которым в кадре присутствовал боец с позывным «Лотос».
Ранее Пригожин заявил, что подразделения ЧВК «Вагнер» могут быть выведены из Артемовска (Бахмута) из-за острой нехватки боеприпасов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru