Пригожин поздравил Зеленского с 1 мая из Соледара

В видеообращении, которое опубликовала пресс-служба бизнесмена, он также упомянул командующего Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.

Во втором видео Пригожин пояснил, что Соледар - наилучшее место, чтобы поздравить с Днём международной солидарности, и указал, что приехал в этот город вовсе не для записи поздравлений в адрес украинского лидера.

«Я сюда приехал потому, что у нас сегодня... день рождения ЧВК «Вагнер»... и сегодня день рождения «Лотоса», который Соледар брал», - пояснил бизнесмен, вместе с которым в кадре присутствовал боец с позывным «Лотос».

Ранее Пригожин заявил, что подразделения ЧВК «Вагнер» могут быть выведены из Артемовска (Бахмута) из-за острой нехватки боеприпасов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

