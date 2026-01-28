«Их проблемы»: Песков оценил отказ Евросоюза от российского газа

Отказ Европы от российского газа - это проблемы Евросоюза. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Словакия и Венгрия намерены обратиться в суд из-за запрета на импорт газа из РФ

По его словам, европейцы сами Песков: Отказ от российского газа - это проблема Европыотказываются от наиболее конкурентоспособного российского трубного газа или сжиженного газа».

«И обрекают себя на зависимость от небольшого количества источников газа. В первую очередь Соединенных Штатов», - заключил представитель Кремля.

Ранее Совет Евросоюза одобрил запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
