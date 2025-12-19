«Евросоюз в тупике, ясно было, что российские активы забрать невозможно, из-за этого они должны были предложить запасной вариант. Если до весны Украина не получает эти деньги, она рухнет, не сможет продолжать спецоперацию. Тогда политика Евросоюза тоже рухнет. Поэтому они пошли на компромисс, что Венгрия, Словакия и Чехия не будут участвовать в финансировании кредита, не участвуют в этом плане. Очень интересный момент заключается в том, что Украина получает кредит без процентов, и эти деньги должна вернуть, если получит деньги от России по итогу спецоперации, чего никогда не будет. В Евросоюзе сегодня нет единства, он расколот», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что это принципиальная позиция Венгрии, дело не в деньгах.

«Деньги всегда есть. Если бы было политическое решение, Венгрия, Словакия и Чехия смогли бы участвовать, но мы хотим направить эти деньги не туда. Это принципиальный вопрос: не дать деньги на продолжение этого конфликта. Не такие бедные эти страны, что не могли бы участвовать в этом кредите», - признался он.

По его словам, Евросоюз хотел бы отомстить странам-оппонентам, но сделать это все сложнее, так как это влияет на общие решения.

«Что касается мести Евросоюза, для Венгрии хуже уже не будет, мы уже получили все, давление оказывают очень сильное, европейские деньги не дают. Ясно, что руководство ЕС делает все, чтобы убрать весной Орбана, это открытая политическая война. Но проблема в том, что против выступает теперь не только Орбан и Фицо (премьер-министр Словакии). Приближаются следующие вопросы, которые невозможно будет принять без этих стран», - заключил собеседник НСН.

Евросоюз отказался от конфискации активов России, опасаясь ответной заморозки имущества. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

