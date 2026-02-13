Каникулы на месяц: Как китайский Новый год ударит по бизнесу
Анастасия Цура заявила НСН, что не только логистика страдает в период китайского Нового года.
Бизнес из-за китайского Нового года «встает» практически на три месяца, заявила предприниматель-китаист, собственник и идеолог российского представительства Keli Sensing Technology Анастасия Цура в пресс-центре НСН.
«Не только логистика страдает в период китайского Нового года, логистика – это услуга для любого бизнеса. Когда на месяц Китай условно останавливает работу, уходит на каникулы, в этот период появляется большая нагрузка в реализации разных проектов. Получается, что проект растягивается на три месяца – еще месяц до и месяц после. Поэтому в годовом планировании нужно учитывать этот факт, заранее учитывать, смещать пик проектов», - рассказала она.
Китай готовится к празднованию китайского Нового года, который в этом году отмечается с 17 февраля по 3 марта. Еще до начала праздников многие жители Китая отправляются из крупных городов в провинцию, чтобы встретить Новый год с родственниками. Это касается и работников крупных предприятий, и логистических центров. Таким образом, бизнес в КНР «останавливается» еще за несколько дней до начала Нового года и «вымирает» практически на месяц.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Скинутся французам? Какой будет ядерная оборонительная система Европы
- Алкоголь и сладости: Что дарить китайцам на их Новый год
- Стать семьей: Почему важно строить бизнес с китайцами через дружбу
- Не физика, а сила духа: Какой герой нужен российскому кино
- СМИ: Уехавший продюсер Меладзе заработал в России 100 млн рублей в 2025 году
- «Круговорот людей»: Что нужно знать о поездках в Китай под Новый год
- Песков: Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве
- Бизнес на ДТП: Как в России будут контролировать аварийных комиссаров
- Каникулы на месяц: Как китайский Новый год ударит по бизнесу
- Убедить Орбана: США включают «топливный фактор» перед выборами в Венгрии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru