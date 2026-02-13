Каникулы на месяц: Как китайский Новый год ударит по бизнесу

Бизнес из-за китайского Нового года «встает» практически на три месяца, заявила предприниматель-китаист, собственник и идеолог российского представительства Keli Sensing Technology Анастасия Цура в пресс-центре НСН.

«Не только логистика страдает в период китайского Нового года, логистика – это услуга для любого бизнеса. Когда на месяц Китай условно останавливает работу, уходит на каникулы, в этот период появляется большая нагрузка в реализации разных проектов. Получается, что проект растягивается на три месяца – еще месяц до и месяц после. Поэтому в годовом планировании нужно учитывать этот факт, заранее учитывать, смещать пик проектов», - рассказала она.

Китай готовится к празднованию китайского Нового года, который в этом году отмечается с 17 февраля по 3 марта. Еще до начала праздников многие жители Китая отправляются из крупных городов в провинцию, чтобы встретить Новый год с родственниками. Это касается и работников крупных предприятий, и логистических центров. Таким образом, бизнес в КНР «останавливается» еще за несколько дней до начала Нового года и «вымирает» практически на месяц.

