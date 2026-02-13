Бизнес на ДТП: Как в России будут контролировать аварийных комиссаров
Сергей Радько заявил НСН, что в салонах при покупке машины навязывают услугу помощи на дороге, стоимость доходит до 200 тысяч рублей в год.
Зачастую под видом аварийных комиссаров на место ДТП приезжают люди, которые склоняют водителей подписывать невыгодный договор, заявил НСН адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
Деятельность аварийных комиссаров, помогающих в оформлении ДТП, может быть урегулирована отдельным законом. Профильный комитет Госдумы и правовое управление Совета Федерации дали свои рекомендации по доработке соответствующего законопроекта. Создание на уровне закона отдельного института аварийных комиссаров может привести к росту тарифов на полисы, предупреждают страховщики, пишут «Известия». Радько рассказал, зачем нужен дополнительный контроль.
«Сегодня никто не отслеживает, как часто водители используют услугу аварийных комиссаров. У людей с КАСКО больше причин пользоваться этим, потому что услуга включена в полис. Отдельно очень мало кто покупает такую услугу. Эти услуги давно уже стали привычными для рынка, поэтому есть необходимость урегулировать. Зачастую под видом аварийных комиссаров приезжают люди, которые склоняют людей к оформлению ДТП без сотрудников полиции, подписывают договор цессии. В итоге потерпевший ничего не получает, потом судятся с виновником ДТП или со страховой, а комиссар все деньги кладет себе в карман. Это налаженный бизнес. Иногда в салонах при покупке машины навязывают услугу помощи на дороге, там стоимость доходит до 100-200 тысяч рублей в год, это очень завышенная цена. Комиссар помогает людям разобраться во всех нюансах оформления ДТП, урегулирование этой деятельности может немного повысить стоимость эксплуатации машины, но зато это будет точно проверенная история», - рассказал он.
Ранее сообщалось, что страховые компании могут обязать предъявлять регрессивные требования по ОСАГО к виновникам ДТП. Речь идет о случаях с отягчающими обстоятельствами — когда водитель был пьян, не имел прав, покинул место аварии и т.п. Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в Госдуму, передает «Радиоточка НСН».
