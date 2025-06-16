Также муниципалитет Петах-Тиквы сообщил, что в одно из зданий в городе попала ракета, за прошедшую ночь было зафиксировано и два попадания ракет в Тель-Авиве.

На публикуемых израильскими СМИ видеозаписях видно, как иранские ракеты попали в район вокруг нефтеперерабатывающего завода в Хайфе. Мощный пожар на электростанции в Хайфе также попал на видео после атаки Ирана. В центральной части Израиля до сих пор наблюдаются проблемы с электроэнергией.

Накануне вечером иранские ракеты попали по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, пишет иранское госагентство Tasnim. В свою очередь, израильский «12-й канал» заявил, что система противовоздушной обороны страны сбивает все воздушные цели, представляющие угрозу, и опубликовал соответствующее видео.

По предварительным данным, во время очередной волны ударов по Израилю Иран выпустил ракеты класса «воздух-воздух», которые смогли обойти израильские системы обороны, заставив их работать друг против друга. Об этом заявили в КСИР.

СМИ публикуют кадры, на которых, предположительно, израильская система ПВО, вероятно Arrow-3, дала сбой во время запуска. Ракета не сработала как надо и уничтожила собственную пусковую установку в пустыне Негев.

Иран также утверждает, что взломал системы ПВО Израиля и они «начали целиться сами в себя». Официальных комментариев от Израиля на этот счет не поступало.

В ИРАНЕ «ЯДЕРНЫЕ» ТОЛЧКИ

Со своей стороны, минувшей ночью ВВС Израиля нанесли массированный удар по базам Корпуса стражей исламской революции в иранском городе на северо-западе Зенджане. За несколько километров от места ЧП видны взрывы и дым, сообщают местные СМИ.