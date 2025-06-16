Сотни жертв и «ядерные» толчки: Израиль и Иран обменялись ракетными ударами
Иран запустил баллистические ракеты и «взломал» ПВО Израиля. По разным оценкам, Израиль «недооценил» способность Ирана к перегруппировке после ликвидации части военного руководства.
Иран и Израиль продолжают обмен ракетными ударами. Местные СМИ публикуют видео разрушений и «прилетов», в том числе в жилые дома, есть жертвы и пострадавшие. Ночной удар по центру Израиля стал самым массированным с момента возобновления конфликта в регионе.
УДАРЫ ПО ИЗРАИЛЮ
Израиль «недооценил» способность Тегерана к перегруппировке, на что указывают продолжающиеся иранские ракетные удары по израильской территории, пишет CNN.
Так, три человека погибли, более 60 получили ранения в Израиле в результате последних ракетных обстрелов со стороны Ирана, пишет Jerusalem Post. По данным газеты, четыре иранские баллистических ракеты ударили по центральной части еврейского государства.
Также муниципалитет Петах-Тиквы сообщил, что в одно из зданий в городе попала ракета, за прошедшую ночь было зафиксировано и два попадания ракет в Тель-Авиве.
На публикуемых израильскими СМИ видеозаписях видно, как иранские ракеты попали в район вокруг нефтеперерабатывающего завода в Хайфе. Мощный пожар на электростанции в Хайфе также попал на видео после атаки Ирана. В центральной части Израиля до сих пор наблюдаются проблемы с электроэнергией.
Накануне вечером иранские ракеты попали по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, пишет иранское госагентство Tasnim. В свою очередь, израильский «12-й канал» заявил, что система противовоздушной обороны страны сбивает все воздушные цели, представляющие угрозу, и опубликовал соответствующее видео.
По предварительным данным, во время очередной волны ударов по Израилю Иран выпустил ракеты класса «воздух-воздух», которые смогли обойти израильские системы обороны, заставив их работать друг против друга. Об этом заявили в КСИР.
СМИ публикуют кадры, на которых, предположительно, израильская система ПВО, вероятно Arrow-3, дала сбой во время запуска. Ракета не сработала как надо и уничтожила собственную пусковую установку в пустыне Негев.
Иран также утверждает, что взломал системы ПВО Израиля и они «начали целиться сами в себя». Официальных комментариев от Израиля на этот счет не поступало.
В ИРАНЕ «ЯДЕРНЫЕ» ТОЛЧКИ
Со своей стороны, минувшей ночью ВВС Израиля нанесли массированный удар по базам Корпуса стражей исламской революции в иранском городе на северо-западе Зенджане. За несколько километров от места ЧП видны взрывы и дым, сообщают местные СМИ.
Подземные толчки мощностью 2,5 балла зафиксированы в провинции Кум, расположенной в центральной части Ирана, в районе ядерного объекта в Фордо, сообщает Иранский сейсмологический центр.
ЦАХАЛ также заявил о завершении широкомасштабной волны ударов по иранским объектам по производству оружия.
Всего около 1,5 тысяч человек в Иране получили ранения спустя менее чем трое суток после начала атак со стороны Израиля по территории исламской республики, сообщил в соцсети Х официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур. По его словам, 220 человек погибли.
15 июня власти Ирана заявили, что согласны на заключение соглашения, которое гарантирует отсутствие у республики ядерного оружия. Об этом объявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе встречи с послами, трансляцию которой вело иранское телевидение.
При этом он подчеркнул, что если целью документа станет лишение Ирана его ядерных прав, то Тегеран откажется от сделки.
В тот же день стало известно, что в Тегеране убиты глава разведки Корпуса стражей Исламской революции и его заместитель. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эфире Fox news.
Нетаньяху добавил, что, согласно данным израильской разведки, Иран планировал передать хуситам ядерное оружие. По его словам, израильская армия уничтожила реактор в Исфахане, который был необходим для создания ядерного оружия.
РОЛЬ РОССИИ И США
Конфликт между Иерусалимом и Тегераном обострился 13 июня, когда Израиль начал операцию против Ирана под названием «Восходящий лев». В ответ на это 14 июня Тегеран осуществил операцию «Истинное обещание».
Среди мирного населения в обеих странах уже сотни пострадавших и десятки погибших. Есть значительные разрушения инфраструктуры. Ситуацией серьезно обеспокоены США и Россия.
Накануне Axios писало, что Израиль в последние двое суток обращался к Вашингтону с просьбой присоединиться к конфликту с Ираном, чтобы уничтожить его ядерную программу. По данным портала, США могут присоединиться к операции против Ирана при необходимости, такую помощь израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху предложил президент США Дональд Трамп. При этом отмечается, что Белый дом в настоящее время не рассматривает возможность вступать в конфликт.
Между тем, сам американский лидер считает, что на фоне обострения ситуации в Израиле и Иране появился второй шанс на заключение сделки по ядерной программе. Политик напомнил, что ранее поставил Тегерану 60-дневный ультиматум на заключение соглашения.
Американский президент провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в котором они обсудили ситуацию между Ираном и Израилем. В беседе президент России осудил действия ЦАХАЛ и заявил о готовности Москвы осуществлять посредничество между Иерусалимом и Тегераном.
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