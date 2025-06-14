Путин и Трамп обсудили по телефону обострение ситуации между Израилем и Ираном
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, сообщил помощник резидента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков отметил, что разговор продлился 50 минут и был полезным.
В разговоре с Трампом российский лидер осудил военную операцию Израиля против Ирана и сообщил о готовности российской стороны осуществлять посредничество между Израилем и Ираном.
Президент США оценил ситуацию на Ближнем Востоке как тревожную. Главы государств не исключают возвращения к переговорному треку по иранской ядерной проблеме.
Днем ранее иранские силы ПВО сбили несколько израильских истребителей и взяли в плен летчика одного из них, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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