Путин и Трамп обсудили по телефону обострение ситуации между Израилем и Ираном

Ушаков отметил, что разговор продлился 50 минут и был полезным.

В разговоре с Трампом российский лидер осудил военную операцию Израиля против Ирана и сообщил о готовности российской стороны осуществлять посредничество между Израилем и Ираном.

Президент США оценил ситуацию на Ближнем Востоке как тревожную. Главы государств не исключают возвращения к переговорному треку по иранской ядерной проблеме.

Днем ранее иранские силы ПВО сбили несколько израильских истребителей и взяли в плен летчика одного из них, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

