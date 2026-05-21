Роспотребнадзор: Симптомы хантавируса Андес проявляются в течение двух-шести недель
Симптомы хантавируса Андес, способного передаваться от человека к человеку, проявляются в период до шести недель. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на научный обзор Роспотребнадзора.
Документ подготовил референс-центр по мониторингу за геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на базе ФКУЗ «Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт».
По данным экспертов, инкубационный период в случае заражения хантавирусом Андес в среднем составляет две-четыре недели, максимальный - до шести недель. Болезнь протекает в две фазы. В первые три-пять дней появляются похожие на грипп симптомы (лихорадка, головная боль, сильные мышечные боли, тошнота, рвота). Далее развивается одышка, кашель, чувство нехватки воздуха из-за отека легких, артериальное давление падает из-за шока, а также возникает сердечная недостаточность.
Для вируса характерно короткое «инфекционное окно», больной заразен в период наличия симптомов.
Ранее врач-инфекционист Юлия Ермолаева назвала основными природными очагами хантавируса в РФ Дальний Восток, Краснодарский край, Урал, Западную Сибирь и европейскую часть России, пишет 360.ru.
