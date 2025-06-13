Трамп: У Ирана может быть второй шанс для заключения сделки

Он напомнил, что ранее поставил Тегерану 60-дневный ультиматум на заключение соглашения.

«Сегодня 61-й день... Теперь у них есть, возможно, второй шанс» - заключил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что знал заранее о намерении Израиля нанести удары по территории Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

