Трамп: У Ирана может быть второй шанс для заключения сделки
13 июня 202515:13
У Ирана, возможно, появился второй шанс на заключение сделки по своей ядерной программе. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.
Он напомнил, что ранее поставил Тегерану 60-дневный ультиматум на заключение соглашения.
«Сегодня 61-й день... Теперь у них есть, возможно, второй шанс» - заключил глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что знал заранее о намерении Израиля нанести удары по территории Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru