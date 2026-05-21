«Астон Вилла» впервые выиграла Лигу Европы
Английский футбольный клуб «Астон Вилла» впервые стал победителем Лиги Европы.
Накануне в Стамбуле состоялся финальный матч турнира. Футболисты «Астон Виллы» обыграли немецкий «Фрайбург» со счетом 3:0. Голами отметились Юри Тилеманс, Эмилиано Буэндия и Морган Роджерс.
Тренер английского клуба, бывший наставник московского «Спартака» Унаи Эмери, завоевал еврокубок в пятый раз. До этого он выигрывал Лигу Европы с испанскими командами - трижды с «Севильей» и однажды с «Вильярреалом».
«Астон Вилла» - клуб из Бирмингема, семикратный чемпион Англии, семикратный обладатель Кубка страны и пятикратный победитель Кубка лиги. Команда в 1982 году выигрывала Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА.
