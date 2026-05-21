В России страховая пенсия по старости за год выросла на 2,1 тысячи рублей

Средний размер страховой пенсии по старости для работающих и неработающих граждан в России увеличился более чем на 2 тысячи рублей за год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд.

Такая выплата для работающих и неработающих россиян за год стала больше на 2 147 рублей. На 1 апреля страховая пенсия по старости составляла 27 218,9 рубля. Годом ранее работающим и неработающим пенсионерам выплачивали в среднем 25 071,87 рубля.

Средняя пенсия по старости для работающих россиян в апреле 2026 года составила 24 877,18 рубля, для неработающих - 27 853,57 рубля.​

Между тем Соцфонд анонсировал повышение накопительных пенсий граждан на 17,3% с 1 августа, пишет 360.ru.

