В России страховая пенсия по старости за год выросла на 2,1 тысячи рублей
Средний размер страховой пенсии по старости для работающих и неработающих граждан в России увеличился более чем на 2 тысячи рублей за год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд.
Такая выплата для работающих и неработающих россиян за год стала больше на 2 147 рублей. На 1 апреля страховая пенсия по старости составляла 27 218,9 рубля. Годом ранее работающим и неработающим пенсионерам выплачивали в среднем 25 071,87 рубля.
Средняя пенсия по старости для работающих россиян в апреле 2026 года составила 24 877,18 рубля, для неработающих - 27 853,57 рубля.
Между тем Соцфонд анонсировал повышение накопительных пенсий граждан на 17,3% с 1 августа, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России страховая пенсия по старости за год выросла на 2,1 тысячи рублей
- «Астон Вилла» впервые выиграла Лигу Европы
- ФАС назвала способ сдержать цены на рыбу за счет посредников
- Авианосная группа ВМС США вошла в Карибское море
- СМИ: Цукерберг сократил 8 тысяч сотрудников ради вложений в ИИ
- Трамп заявил о готовности возглавить Израиль после президентства в США
- До 100 тысяч рублей: В Госдуме предложили поощрять россиян за долгий брак
- СМИ: Газманов обвинил своего экс-директора в пропаже 15 миллионов рублей
- Матвиенко оценил успех участников музыкальных конкурсов Игоря Крутого
- Диетолог назвал россиянам запрещенные в жару еду и напитки