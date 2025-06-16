Израиль сообщил о перехвате более ста иранских БПЛА
16 июня 202500:01
Армия Израиля сообщила в Telegram, что с начала операции ВВС и ВМС страны перехватили более 100 беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Ирана в сторону израильской территории.
Отмечается, что сообщения о падении летательных аппаратов на израильской территории не поступали.
Ранее стало известно, что иранские ракеты попали по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru