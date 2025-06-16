Израиль сообщил о перехвате более ста иранских БПЛА

Армия Израиля сообщила в Telegram, что с начала операции ВВС и ВМС страны перехватили более 100 беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Ирана в сторону израильской территории.

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Отмечается, что сообщения о падении летательных аппаратов на израильской территории не поступали.

Ранее стало известно, что иранские ракеты попали по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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