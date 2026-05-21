Над Россией сбили 121 украинский БПЛА
Более 120 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России в ночь на 21 мая. Об этом сообщает Минобороны.
«В период с 20.00 мск 20 мая до 7.00 мск 21 мая дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121... беспилотный летательный аппарат», - говорится в сообщении.
По данным Минобороны, БПЛА ликвидировали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областях. Кроме того, дроны сбили над Калмыкией, Крымом и водами Каспийского моря.
Накануне в Ростове-на-Дону обломки БПЛА самолетного типа упали на строящийся многоквартирный дом, пострадал один человек, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- При атаке БПЛА на Сызрань погибли два человека
- Казачий опыт на Кинбургской косе поможет войскам беспилотных систем
- Над Россией сбили 121 украинский БПЛА
- Роспотребнадзор: Симптомы хантавируса Андес проявляются в течение двух-шести недель
- В России страховая пенсия по старости за год выросла на 2,1 тысячи рублей
- «Астон Вилла» впервые выиграла Лигу Европы
- ФАС назвала способ сдержать цены на рыбу за счет посредников
- Авианосная группа ВМС США вошла в Карибское море
- СМИ: Цукерберг сократил 8 тысяч сотрудников ради вложений в ИИ
- Трамп заявил о готовности возглавить Израиль после президентства в США