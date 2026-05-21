Над Россией сбили 121 украинский БПЛА

Более 120 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России в ночь на 21 мая. Об этом сообщает Минобороны.

«В период с 20.00 мск 20 мая до 7.00 мск 21 мая дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121... беспилотный летательный аппарат», - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, БПЛА ликвидировали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областях. Кроме того, дроны сбили над Калмыкией, Крымом и водами Каспийского моря.

Накануне в Ростове-на-Дону обломки БПЛА самолетного типа упали на строящийся многоквартирный дом, пострадал один человек, пишет 360.ru.

