СМИ: Турция может возглавить антироссийскую операцию НАТО в Донбассе
Турция может возглавить военную операцию НАТО против России в Донбассе. Об этом пишет обозреватель Haberturk Четинер Четин.
Как отмечается в материале, ранее СМИ сообщали о разработке на Западе варианта переброски военного соединения в 35-40 тысяч военнослужащих на базе Сил быстрого реагирования НАТО (NRF). Во главе операции может встать Объединенная оперативная группа повышенной готовности (VJTF), в 2021 году командование группой принадлежит Турции.
Четин подчеркивает, что при таком сценарии Анкара окажется в рискованном положении, пишет РИА ФАН. Турции следует быть «предельно осторожной в военном, политическом, экономическом и разведывательном отношениях». По мнению автора, на фоне операции НАТО может наступить «глубокий кризис» в отношениях Анкары и Москвы.
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