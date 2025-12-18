Только генетика позволяет преодолеть рубеж в 100 лет, медицина поможет только до 90 лет, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН.



Россиянам абсолютно реально дожить до 120 лет, заявила главврач Кремлёвской поликлиники Елена Ржевская. По её словам, для этого нужно правильно питаться, следить за здоровьем, ходить на диспансеризацию и знать свою наследственность, пишут РИА Новости. Мясников уточнил, что дожить до 120 лет смогут далеко не все.