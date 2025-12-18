Мясников объяснил россиянам, кто доживет до 120 лет
Одной медицины и правильного образа жизни недостаточно для того, чтобы стать долгожителем, заявил НСН Александр Мясников.
Только генетика позволяет преодолеть рубеж в 100 лет, медицина поможет только до 90 лет, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН.
Россиянам абсолютно реально дожить до 120 лет, заявила главврач Кремлёвской поликлиники Елена Ржевская. По её словам, для этого нужно правильно питаться, следить за здоровьем, ходить на диспансеризацию и знать свою наследственность, пишут РИА Новости. Мясников уточнил, что дожить до 120 лет смогут далеко не все.
«На самом деле тут ответ и да, и нет. Для этого надо выиграть в генетическую лотерею, это самое главное. Мы знаем, что те люди, которые правильно питаются, следят за здоровьем, ходят на диспансеризацию, не курят — они реально доживают до своих 90. Но если мы спросим людей, кто доживает за 100 лет, то они все и курят, и животик имеют, и выпивают по чуть-чуть. Потому что это уже чистая наследственность. Мы знаем из исследований, что те люди, у которых мама и папа прожили до 100 лет, имеют шанс дожить до 100 лет в 17 раз больше, чем те, у кого таких родителей нет. Поэтому, если у тебя выпала карта жить до 70, то ты можешь дотянуть до 90. Но 100 и выше — это Господь Бог и генетика», — отреагировал он.
Ранее гериатр Юрий Конев объяснил НСН, кто может дожить до 120-летия.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В администрации премьера Японии допустили необходимость ядерного оружия
- «Неверно передали»: Вассерман пообещал защитить своего помощника от Алаудинова
- Психиатр объяснил, как тревожность передается от родителей детям
- Юрист оценил шансы Лурье взыскать моральный вред с Долиной
- Депутаты и букмекеры поспорили о пользе самозапрета на азартные игры
- Мясников объяснил россиянам, кто доживет до 120 лет
- Мошенники продают фальшивые полисы ОСАГО через поддельные сайты
- В Госдуме заявили об отсутствии реальной свободы слова на Западе
- Россиянам объяснили причину падения цен на iPhone 17 Pro
- Bloomberg узнал детали гарантий безопасности для Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru