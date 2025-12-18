Россиянам объяснили причину падения цен на iPhone 17 Pro
Цены на iPhone 17 Pro в России заметно снизились на фоне слабого спроса, заявил NEWS.ru IT-эксперт и ведущий аналитик Mobile-Review.com Эльдар Муртазин. По его оценке, предложение на рынке существенно превышает число покупателей.
Как отметил эксперт, сейчас на одного потенциального покупателя приходится сразу несколько устройств. Он связал это с тем, что часть пользователей перестала видеть смысл в обновлении смартфонов Apple из-за ограничений для российских пользователей, из-за которых устройство становится менее удобным в повседневном использовании. В результате многие покупатели, по его словам, переходят на смартфоны на базе Android.
Муртазин также указал, что снижение цен может быть связано с изменением потребительских предпочтений. Он подчеркнул, что iPhone утратил статус символа показательной роскоши, а спрос на премиальные устройства в целом сократился.
По словам аналитика, все больше россиян выбирают альтернативные и более доступные модели, предпочитая функциональность и незаметность вместо демонстративного статуса, передает «Радиоточка НСН».
