Россиянам объяснили причину падения цен на iPhone 17 Pro

Цены на iPhone 17 Pro в России заметно снизились на фоне слабого спроса, заявил NEWS.ru IT-эксперт и ведущий аналитик Mobile-Review.com Эльдар Муртазин. По его оценке, предложение на рынке существенно превышает число покупателей.

Как отметил эксперт, сейчас на одного потенциального покупателя приходится сразу несколько устройств. Он связал это с тем, что часть пользователей перестала видеть смысл в обновлении смартфонов Apple из-за ограничений для российских пользователей, из-за которых устройство становится менее удобным в повседневном использовании. В результате многие покупатели, по его словам, переходят на смартфоны на базе Android.

Покупают старые модели: iPhone 17 не помог Apple обогнать Samsung

Муртазин также указал, что снижение цен может быть связано с изменением потребительских предпочтений. Он подчеркнул, что iPhone утратил статус символа показательной роскоши, а спрос на премиальные устройства в целом сократился.

По словам аналитика, все больше россиян выбирают альтернативные и более доступные модели, предпочитая функциональность и незаметность вместо демонстративного статуса, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГаджетыЦеныIphone

Горячие новости

Все новости

партнеры