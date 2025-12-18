Россиянам объяснили причину падения цен на iPhone 17 Pro

Цены на iPhone 17 Pro в России заметно снизились на фоне слабого спроса, заявил NEWS.ru IT-эксперт и ведущий аналитик Mobile-Review.com Эльдар Муртазин. По его оценке, предложение на рынке существенно превышает число покупателей.

Как отметил эксперт, сейчас на одного потенциального покупателя приходится сразу несколько устройств. Он связал это с тем, что часть пользователей перестала видеть смысл в обновлении смартфонов Apple из-за ограничений для российских пользователей, из-за которых устройство становится менее удобным в повседневном использовании. В результате многие покупатели, по его словам, переходят на смартфоны на базе Android.