Мошенники продают фальшивые полисы ОСАГО через поддельные сайты

В России зафиксирована новая волна мошенничества с продажей поддельных полисов ОСАГО через фейковые сайты страховых компаний. Об этом «Газете.Ru» сообщил преподаватель Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников. Как правило, обман выявляется уже после ДТП, при обращении в настоящую страховую компанию, когда вернуть деньги невозможно.

Речь идет о классической фишинговой схеме, рассчитанной на высокий и постоянный спрос на обязательное автострахование. Злоумышленники пользуются недостаточной осведомленностью части автовладельцев о легальных цифровых каналах продаж.