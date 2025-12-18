Мошенники продают фальшивые полисы ОСАГО через поддельные сайты
В России зафиксирована новая волна мошенничества с продажей поддельных полисов ОСАГО через фейковые сайты страховых компаний. Об этом «Газете.Ru» сообщил преподаватель Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников. Как правило, обман выявляется уже после ДТП, при обращении в настоящую страховую компанию, когда вернуть деньги невозможно.
Речь идет о классической фишинговой схеме, рассчитанной на высокий и постоянный спрос на обязательное автострахование. Злоумышленники пользуются недостаточной осведомленностью части автовладельцев о легальных цифровых каналах продаж.
Мошенники создают визуальные копии официальных сайтов крупных страховщиков и продвигают их через контекстную рекламу, привлекая клиентов подозрительно низкими ценами. После оплаты покупателю направляют поддельный полис, изготовленный в графическом редакторе, данные которого либо вовсе не попадают в систему Российского союза автостраховщиков, либо вносятся с ошибками.
Рыбников подчеркнул, что проверить подлинность полиса можно только через единый реестр на официальном сайте РСА. Он также посоветовал с осторожностью относиться к скидкам свыше 20-30% от среднерыночной цены, использовать официальные приложения страховых компаний и вручную вводить адреса сайтов, избегая переходов по рекламным ссылкам. По его словам, наибольшему риску подвержены пользователи, игнорирующие базовые правила цифровой безопасности в погоне за низкой стоимостью, передает «Радиоточка НСН».
