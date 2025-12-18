Лукашенко допустил отказ от участия в выборах в 2030 году
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Всебелорусского народного собрания в Минске заявил, что гарантирует свое хорошее состояние здоровья к президентским выборам 2030 года, однако не гарантирует свое участие в них.
Глава общественного центра законодательных инициатив Анна Канопацкая, обращаясь к Лукашенко с вопросом, отметила, что новости о его хорошем самочувствии радуют сторонников и раздражают оппонентов, добавив, что в 2030 году ей было бы интересно встретиться со «здоровым и опытным соперником».
В ответ Лукашенко уточнил, что говорил лишь о состоянии своего здоровья и не делал заявлений о планах участвовать в выборах.
Он подчеркнул, что может гарантировать только то, что будет здоров, но не свое участие в избирательной кампании, передает «Радиоточка НСН».
