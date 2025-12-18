Самозапрет на азартные игры — один из действенных элементов борьбы с лудоманией, однако решение проблемы должно быть комплексным. Об этом НСН заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Госдума приняла закон, позволяющий установить самозапрет на азартные игры, сообщило РИА Новости. С сентября следующего года можно будет установить самозапрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Срок отказа не может составлять менее 12 месяцев, а само заявление не может быть отозвано. Гражданин исключается из перечня «отказников» по истечении указанного им самим срока. Кирьянов назвал такой самозапрет одной из эффективных мер борьбы с лудоманией.

«Конечно, это не такая массовая история, как самозапрет на кредиты. Самозапрет на азартные игры касается гораздо меньшей социальной группы людей, которые вместе со своими семьями борются с проявлениями лудомании. Мы рассматриваем этот формат как одну из мер, которые помогут людям не поддаваться такой зависимости, если она уже появилась. Решение же проблемы должно быть комплексным, чтобы люди не становились рабами своих привычек. Его обычно согласовывают с членами семьи, с психологами, с юристами. Эта мера – один из элементов комплексного подхода», – сказал Кирьянов.