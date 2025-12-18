Депутаты и букмекеры поспорили о пользе самозапрета на азартные игры
Самозапрет на азартные игры станет эффективной мерой борьбы с лудоманией, сказал НСН Артем Кирьянов. Вместе с тем Николай Оганезов предупредил, что такая мера обернется разорением спорта и букмекеров.
Самозапрет на азартные игры — один из действенных элементов борьбы с лудоманией, однако решение проблемы должно быть комплексным. Об этом НСН заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Госдума приняла закон, позволяющий установить самозапрет на азартные игры, сообщило РИА Новости. С сентября следующего года можно будет установить самозапрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Срок отказа не может составлять менее 12 месяцев, а само заявление не может быть отозвано. Гражданин исключается из перечня «отказников» по истечении указанного им самим срока. Кирьянов назвал такой самозапрет одной из эффективных мер борьбы с лудоманией.
«Конечно, это не такая массовая история, как самозапрет на кредиты. Самозапрет на азартные игры касается гораздо меньшей социальной группы людей, которые вместе со своими семьями борются с проявлениями лудомании. Мы рассматриваем этот формат как одну из мер, которые помогут людям не поддаваться такой зависимости, если она уже появилась. Решение же проблемы должно быть комплексным, чтобы люди не становились рабами своих привычек. Его обычно согласовывают с членами семьи, с психологами, с юристами. Эта мера – один из элементов комплексного подхода», – сказал Кирьянов.
В свою очередь заместитель председателя комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере спорта Николай Оганезов предупредил, что такой самозапрет – слишком репрессивная мера, которая разорит спорт и букмекерский бизнес.
«Принят совершенно не тот закон, который планировался изначально. Он касается не предмета самоограничения, а вопроса регулирования бизнес-процессов у букмекеров. Однозначно сказать, во что он выльется, очень сложно, но уже понятно, что спорт недополучит те финансовые ресурсы, на которые он рассчитывал. Самоограничением в первый месяц воспользуются 150-200 тысяч человек – это очень сильное падение аудитории. Если люди считают, что не нужно играть, это их право, а вот вопрос вмешательства непосредственно в регулирование бизнес-процессов букмекеров наносит самый существенный вред. Это приведет к тому, что целевые отчисления будут неминуемо сокращаться. Регулирование в последнее время очень репрессивное, каких-то поводов для надежд, к сожалению, нет. Все это очень существенно влияет на доходность российского спорта от целевых отчислений букмекеров и в совокупности оказывает весьма негативное влияние на рынок», – подытожил он.
Ранее сообщалось, что с 2026 года в России вводится запрет на использование заемных средств, включая кредитные карты, для онлайн-ставок.
