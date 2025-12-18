В странах Запада, несмотря на декларируемую открытость, отсутствует реальная свобода слова, что делает невозможным прямой диалог глав государств с гражданами. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат Госдумы Александр Толмачев.

По его словам, публичная коммуникация на Западе сведена к инструменту управления экономическими и политическими процессами, а также обществом в целом. В этих условиях, считает парламентарий, формат прямой линии с участием первого лица государства попросту невозможен. Толмачев отметил, что среди западных лидеров нет политиков, сопоставимых по уровню с президентом России Владимиром Путиным и способных провести аналогичный открытый разговор с населением.