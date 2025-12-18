В Госдуме заявили об отсутствии реальной свободы слова на Западе

В странах Запада, несмотря на декларируемую открытость, отсутствует реальная свобода слова, что делает невозможным прямой диалог глав государств с гражданами. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат Госдумы Александр Толмачев.

По его словам, публичная коммуникация на Западе сведена к инструменту управления экономическими и политическими процессами, а также обществом в целом. В этих условиях, считает парламентарий, формат прямой линии с участием первого лица государства попросту невозможен. Толмачев отметил, что среди западных лидеров нет политиков, сопоставимых по уровню с президентом России Владимиром Путиным и способных провести аналогичный открытый разговор с населением.

В Госдуме назвали возможные выборы на Украине крахом для Зеленского

Депутат также связал с этим повышенный интерес зарубежных СМИ к диалогу российского президента с гражданами. По его оценке, иностранные журналисты воспринимают прямую линию как редкую возможность задать вопросы человеку, решения которого оказывают влияние на глобальные процессы.

Толмачев добавил, что для России декабрьская прямая линия с Владимиром Путиным стала устоявшейся традицией. По его словам, подведение итогов года с участием президента, его комментарии и личное вовлечение в проблемы граждан уже воспринимаются как неотъемлемая часть общественной жизни, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры