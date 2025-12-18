В Госдуме заявили об отсутствии реальной свободы слова на Западе
В странах Запада, несмотря на декларируемую открытость, отсутствует реальная свобода слова, что делает невозможным прямой диалог глав государств с гражданами. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат Госдумы Александр Толмачев.
По его словам, публичная коммуникация на Западе сведена к инструменту управления экономическими и политическими процессами, а также обществом в целом. В этих условиях, считает парламентарий, формат прямой линии с участием первого лица государства попросту невозможен. Толмачев отметил, что среди западных лидеров нет политиков, сопоставимых по уровню с президентом России Владимиром Путиным и способных провести аналогичный открытый разговор с населением.
Депутат также связал с этим повышенный интерес зарубежных СМИ к диалогу российского президента с гражданами. По его оценке, иностранные журналисты воспринимают прямую линию как редкую возможность задать вопросы человеку, решения которого оказывают влияние на глобальные процессы.
Толмачев добавил, что для России декабрьская прямая линия с Владимиром Путиным стала устоявшейся традицией. По его словам, подведение итогов года с участием президента, его комментарии и личное вовлечение в проблемы граждан уже воспринимаются как неотъемлемая часть общественной жизни, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист оценил шансы Лурье взыскать моральный вред с Долиной
- Депутаты и букмекеры поспорили о пользе самозапрета на азартные игры
- Мясников объяснил россиянам, кто доживет до 120 лет
- Мошенники продают фальшивые полисы ОСАГО через поддельные сайты
- В Госдуме заявили об отсутствии реальной свободы слова на Западе
- Россиянам объяснили причину падения цен на iPhone 17 Pro
- Bloomberg узнал детали гарантий безопасности для Украины
- Россиянам назвали два способа, чтобы избежать похмелья
- Лукашенко допустил отказ от участия в выборах в 2030 году
- СМИ: Германия может передать активы ЦБ РФ Украине по требованию Бельгии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru