Россиянам назвали два способа, чтобы избежать похмелья
Чтобы на утро не болела голова, необходимо выпить лекарство и хорошо закусить, заявила НСН Анна Белоусова.
На застолье необходимо контролировать количество выпивки и иметь хорошую закуску. А перед сном достаточно выпить простого аспирина, рассказала диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН.
За десять месяцев 2025 года количество проданных препаратов от похмелья увеличилось на 27% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, а именно до 1,96 миллиона упаковок. Объем продаж такой продукции в денежном выражении также вырос в 2025 году на 27% и достиг 803 миллиона рублей, сообщает РБК. Белоусова дала совет, как избегать такого состояния.
«Есть определенные компоненты, которые помогают, но большинство из таких средств рассчитаны на прием непосредственно после приема алкоголя, то есть перед тем, как человек ложится спать, чтобы ему утром не было мучительно больно. Тогда они работают лучше. Самым популярным средством является янтарная кислота, также ацетилсалициловая кислота — это банальный аспирин. Таких средств сейчас в аптеках много, ими даже лучше спасаться, чем народными средствами. Но здесь надо обязательно смотреть состав, потому что иногда в такие средства включают кофеин. Это может быть небезопасно, потому что сердечно-сосудистая система встает в штыки против попыток взбодриться. Чтобы не было похмелья, стоит подходить к застольям с разумным подходом к количеству и хорошей закуской. Неважно, какая она, главное — чтобы много и вкусно, но лучше без майонезных салатов», — отметила она.
Ранее в пресс-центре НСН нутрициолог Ирина Селиванова назвала самый полезный алкоголь для Нового года.
