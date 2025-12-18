На застолье необходимо контролировать количество выпивки и иметь хорошую закуску. А перед сном достаточно выпить простого аспирина, рассказала диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН.

За десять месяцев 2025 года количество проданных препаратов от похмелья увеличилось на 27% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, а именно до 1,96 миллиона упаковок. Объем продаж такой продукции в денежном выражении также вырос в 2025 году на 27% и достиг 803 миллиона рублей, сообщает РБК. Белоусова дала совет, как избегать такого состояния.