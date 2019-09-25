«Тупое разгильдяйство». Дипломат о невыдаче виз еще одной российской делегации
Завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета рассказал в эфире НСН о возможных действиях России в новом визовом скандале с США.
Соединенные Штаты Америки не выдали визы российской делегации на конференцию по Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он напомнил, что это второй случай после невыдачи виз для десяти членов российской делегации, которые должны были принять участи в работе 74-ой Генассамблеи ООН, открывшейся в Нью-Йорке 24 сентября.
В эфире НСН заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин объяснил невыдачу виз россиянам не более чем американским бюрократизмом (слушайте аудио).
«Я думаю, что это чинушный формализм со стороны американского Госдепа. На это надо отвечать как обычно, вызывать посла, требовать объяснений, извинений и гарантий того, что это в следующий раз не повторится. Но что-то мне подсказывает, что если снова падать, то они выдадут эти визы. Если они в визе отказывают, то они говорят, что отказывают. Они уведомляют, что ваша виза нежелательная и прочее. И делают это, как правило, заблаговременно, чтобы наша делегация могла кого-то еще вместо этих экспертов найти. Но я не вижу ничего нежелательного в наших гражданах, которым не дали. Тупое американское разгильдяйство и бюрократизм, на которые надо реагировать», — заявил дипломат.
Напомним, что визовый скандал между Россией и США начался накануне. Десять членов российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН, не получили американские визы. Об этом «Коммерсанту» рассказал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв. В эфире НСН экс-замгенсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе назвал случившейся политической провокацией, демонстрирующей отношение Соединенных Штатов к международному праву.
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