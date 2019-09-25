«Тупое разгильдяйство». Дипломат о невыдаче виз еще одной российской делегации

«Я думаю, что это чинушный формализм со стороны американского Госдепа. На это надо отвечать как обычно, вызывать посла, требовать объяснений, извинений и гарантий того, что это в следующий раз не повторится. Но что-то мне подсказывает, что если снова падать, то они выдадут эти визы. Если они в визе отказывают, то они говорят, что отказывают. Они уведомляют, что ваша виза нежелательная и прочее. И делают это, как правило, заблаговременно, чтобы наша делегация могла кого-то еще вместо этих экспертов найти. Но я не вижу ничего нежелательного в наших гражданах, которым не дали. Тупое американское разгильдяйство и бюрократизм, на которые надо реагировать», — заявил дипломат.

Напомним, что визовый скандал между Россией и США начался накануне. Десять членов российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН, не получили американские визы. Об этом «Коммерсанту» рассказал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв. В эфире НСН экс-замгенсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе назвал случившейся политической провокацией, демонстрирующей отношение Соединенных Штатов к международному праву.

