ЦИК показал бюллетень для голосования по Конституции

Участник голосования сможет выбрать один из двух предлагаемых ответов: «да» или «нет», сообщает телеканал «360».

Накануне президент России Владимир Путин утвердил указом день проведение всероссийского голосования по Конституции 1 июля. Этот день объявлен выходным.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с НСН заявил, что в медиа-пространстве страны существует необходимость в увеличении объяснений сути поправок.

«Не повторений, а объяснений за что мы голосуем. Не рассказов о том, что это хорошо, а рассказов, почему это хорошо. С этим у нас есть некоторые сложности», - считает гендиректор Института региональных проблем.