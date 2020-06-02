ЦИК показал бюллетень для голосования по Конституции

Центральная избирательная комиссия представила образец бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции.

Он будет содержать всего один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?», пишут «Известия».

«Безупречная дата» для голосования по Конституции

Участник голосования сможет выбрать один из двух предлагаемых ответов: «да» или «нет», сообщает телеканал «360».

Накануне президент России Владимир Путин утвердил указом день проведение всероссийского голосования по Конституции 1 июля. Этот день объявлен выходным.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с НСН заявил, что в медиа-пространстве страны существует необходимость в увеличении объяснений сути поправок.

«Не повторений, а объяснений за что мы голосуем. Не рассказов о том, что это хорошо, а рассказов, почему это хорошо. С этим у нас есть некоторые сложности», - считает гендиректор Института региональных проблем.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ЦИККонституция РФ
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