«Безупречная дата» для голосования по Конституции

«Безупречной» и с юридической точки зрения и с точки зрения санитарных соображений дату 1 июля назвал сам Владимир Путин на совещании с рабочей группой по поправкам в Конституцию. У граждан будет 30 суток на то, чтобы вернуться ко всем поправкам и определить свое отношение к сделанным предложениям, и остается целый месяц на то, чтобы предпринять дополнительные шаги для улучшения эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом, - пояснил глава государства. Изначально, напомним, голосование по поправкам должно было состояться 22 апреля, тот день был объявлен выходным. Однако эти планы разрушила вспышка новой инфекции, и голосование было отложено на неопределенный срок. ЦИК вместе с Роспотребнадзором разработал рекомендации для голосования, при проведении которого нужно минимизировать контакты граждан. Кроме масок и перчаток участники голосования будут снабжены одноразовыми ручками. Планируется оборудовать площадки для голосования на открытом воздухе.

Инициативу провести голосование 1 июля выдвинула глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, комиссия предлагает начать голосование за шесть дней до этой даты, чтобы в целом процедура продолжалась семь дней. Упростить предложено весь процесс волеизъявления: даже бюллетени планируется выдавать без фиксации паспортных данных избирателя, просто под роспись. Для вызова на дом членов комиссии не нужно будет указывать уважительную причину вроде плохого состояния здоровья, - пишет «Коммерсантъ».

Назначив голосование на 1 июля, президент опроверг предположения о том, что плебисцит пройдет в один день с Парадом Победы. Голосование - отдельная крупная веха в жизни страны, поэтому не стоит смешивать два события:

«Парад победы – это святое дело, не будем его ни с чем смешивать», - сказал Путин.

На минувшей неделе он прикaзaл нaчaть подготовку к Пaрaду Победы, который пройдет 24 июня. Об этом решении глaвa госудaрствa объявил в ходе видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу. Ранее сообщалось, что возможность проведения голосования в один день с Парадом Победы якобы объяснялось тем, что день голосования уже было решено сделать выходным, тогда как проведение одного только парада означало бы обычный рабочий день, не дающий людям ощущения праздника.

Однако проблема была решена гораздо проще: среду, 24 июня, день Парада Победы, объявили выходным. И 1 июля, когда пройдет голосование по поправкам в Основной закон, тоже – это уже подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

