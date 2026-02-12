СКР будет ходатайствовать об аресте стрелка, открывшего огонь в техникуме Анапы

11 февраля вооруженный ружьем несовершеннолетний прибыл в Анапский индустриальный техникум и открыл стрельбу. В результате огнестрельные ранения получили ученик, сотрудница техникума и охранник. Пострадавшие были госпитализированы, однако 55-летний охранник скончался от ранения.

Подозреваемый задержан и допрошен. Подросток обвиняется по нескольким статьям УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев подтвердил, что охранник погиб, первым приняв на себя удар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

