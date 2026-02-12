СКР будет ходатайствовать об аресте стрелка, открывшего огонь в техникуме Анапы
Российские следственные органы по Краснодарскому краю продолжают расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Анапы, который подозревается в ряде тяжких преступлений, сообщила пресс-служба СК РФ.
11 февраля вооруженный ружьем несовершеннолетний прибыл в Анапский индустриальный техникум и открыл стрельбу. В результате огнестрельные ранения получили ученик, сотрудница техникума и охранник. Пострадавшие были госпитализированы, однако 55-летний охранник скончался от ранения.
Подозреваемый задержан и допрошен. Подросток обвиняется по нескольким статьям УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев подтвердил, что охранник погиб, первым приняв на себя удар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СКР будет ходатайствовать об аресте стрелка, открывшего огонь в техникуме Анапы
- Медведев заявил, что СВО помогла России понять, кто друг, а кто не очень
- Песков назвал условия для разблокировки WhatsApp
- СМИ: «Российская полка» укрепит позиции отечественной продукции
- Россияне начнут получать уведомления на «Госуслугах» обо всех оформляемых кредитах
- Минфину предложено вдвое поднять лимит ссуды для кредитных каникул
- СМИ: Максимальный размер штрафов по просрочке за рассрочку на жилье ограничат
- ФАС может проверить резкий скачок цен на огурцы в рознице
- Строительство НПЗ на Сахалине должно решить вопрос высоких цен на топливо на Дальнем Востоке
- Захарова: Зеленский глумится над украинцами, говоря о невозможности выборов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru