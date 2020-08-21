«Цепь покаяния» для Лукашенко

Массовые акции протеста в Белоруссии не прекращаются с 9 августа, когда после голосования на президентских выборах было объявлено о победе на них правящего страной с 1994 года Александра Лукашенко с результатом в 80% голосов. Первые несколько дней протесты жестоко подавлялись, были задержаны около семи тысяч манифестантов. Затем власти перестали применять силу к протестующим.

В стране объявили забастовку тысячи работников промышленных предприятий. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники. Представителями оппозиции был создан Координационный совет для трансфера власти, белорусская прокуратура возбудила в связи с этим уголовное дело о попытке захвата власти.

Уверенность в успехе белорусского протеста выразил бывший кандидат на пост президента Валерий Цепкало, по словам которого Александр Лукашенко не будет руководить страной уже осенью. «Он и так ею не руководит», - добавил Цепкало, выразив уверенность в том, что никакую конституционную реформу Лукашенко проводить не намерен.

Он также призвал международное сообщество признать лидера оппозиции Светлану Тихановскую законно избранным президентом: «При такой архитектуре будет понятно, как осуществлять транзит власти, а силовикам — на чью сторону переходить», - пояснил Валерий Цепкало.