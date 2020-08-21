«Цепь покаяния» для Лукашенко
Митингующие белорусы сравнили действия своего президента со сталинскими репрессиями
Акция под названием «Цепь покаяния» началась в пятницу вечером в Минске. Ее участники выстраиваются в цепочку от изолятора временного содержания на улице Окрестина через весь город до урочища Куропаты под Минском. В изоляторе на Окрестина содержатся задержанные на акциях протеста.
Урочище Куропаты под Минском является местом захоронения жертв сталинских репрессий. По некоторым данным, здесь захоронены от 30 до 100 тысяч погибших. Сравнение для белорусского президента более чем показательное.
Массовые акции протеста в Белоруссии не прекращаются с 9 августа, когда после голосования на президентских выборах было объявлено о победе на них правящего страной с 1994 года Александра Лукашенко с результатом в 80% голосов. Первые несколько дней протесты жестоко подавлялись, были задержаны около семи тысяч манифестантов. Затем власти перестали применять силу к протестующим.
В стране объявили забастовку тысячи работников промышленных предприятий. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники. Представителями оппозиции был создан Координационный совет для трансфера власти, белорусская прокуратура возбудила в связи с этим уголовное дело о попытке захвата власти.
Уверенность в успехе белорусского протеста выразил бывший кандидат на пост президента Валерий Цепкало, по словам которого Александр Лукашенко не будет руководить страной уже осенью. «Он и так ею не руководит», - добавил Цепкало, выразив уверенность в том, что никакую конституционную реформу Лукашенко проводить не намерен.
Он также призвал международное сообщество признать лидера оппозиции Светлану Тихановскую законно избранным президентом: «При такой архитектуре будет понятно, как осуществлять транзит власти, а силовикам — на чью сторону переходить», - пояснил Валерий Цепкало.
Александр Лукашенко тем временем перешел в контрнаступление. Он сообщил, что достиг полного взаимопонимания с Владимиром Путиным. «У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства», - заявил президент Белоруссии.
Лидерам западных стран, которые высказывали обеспокоенность поствыборными событиями в Белоруссии, он рекомендовал решать свои, а не белорусские проблемы: Франции он напомнил про акции «желтых жилетов», США – про беспорядки на расовой почве, Германии – про демонстрации против коронавирусных ограничений. На днях Лукашенко поручил белорусскому МВД пресечь беспорядки, а КГБ – найти их организаторов.
Покаяние – явно не про Лукашенко.
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