В Госдуме не верят в падение Лукашенко

Дмитрий Новиков, отвечая на вопрос, как будет развиваться ситуация, если действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко сместят или назначат перевыборы, в эфире НСН заявил: «Я не допускаю этого сценария».

По его словам, процесс в Белоруссии будет окончательно введен в конституционное поле.

«Расшатать ситуацию не удалось – это уже сейчас очевидно», - сказал он и выразил уверенность, что майданная история для Белоруссии – на данном этапе вещь пройденная.