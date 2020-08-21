В Госдуме не верят в падение Лукашенко

Первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков уверен, что майданная история для Белоруссии - пройденный этап.

Дмитрий Новиков, отвечая на вопрос, как будет развиваться ситуация, если действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко сместят или назначат перевыборы, в эфире НСН заявил: «Я не допускаю этого сценария».

По его словам, процесс в Белоруссии будет окончательно введен в конституционное поле.

«Расшатать ситуацию не удалось – это уже сейчас очевидно», - сказал он и выразил уверенность, что майданная история для Белоруссии – на данном этапе вещь пройденная.

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В Белоруссии проходят массовые протесты, начавшиеся 9 августа после выборов президента. Силовики активно подавляли протесты, используя светошумовые гранаты и резиновые пули. Всего было задержано около 7 тысяч человек, более 200 ранены. По данным белорусских СМИ, 76 человек пропали без вести, пятеро погибли.

В организации беспорядков в Белоруссии Александр Лукашенко обвинил США и страны Европы, сообщает агентство БелТА. Президент подчеркнул, что «планируют и направляют это всё США, а европейцы подыгрывают». Он добавил, что страны Запада пытаются использовать Белоруссию против России, сообщает Свободная пресса.

Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН оценил деятельность белорусских спецслужб, их подчинение закону, а также отношения между силовиками и президентом Александром Лукашенко.

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ФОТО: РИА Новости
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