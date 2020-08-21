Тихановской посоветовали назначить премьер-министра, а не ждать гарантий безопасности

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская вернётся в Белоруссию, когда не будет чувствовать там угрозу. Об этом она заявила на пресс-конференции в Вильнюсе.

«Я люблю Белоруссию и вернусь туда, когда буду чувствовать там себя в безопасности», - сказала Тихановская.

Политолог, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН объяснил, почему подобные заявления Тихановской ослабляют ее позицию.

«Если Тихановская требует каких-то гарантий, то об этом нужно говорить прямо. Обратиться к Лукашенко и сказать: "Я хочу вернуться в Белоруссию под вашу личную гарантию, что меня там никто не тронет. Я продолжу с вами борьбу". Мы понимаем, что это вопрос гипотетический. Что касается политика в изгнании, его роли в дальнейшем развитии событий, то любой политик в изгнании весьма ограничен в своих ресурсах и возможностях. Он может выступать рупором, консолидатором таких же сил в изгнании или эмиграции, но поскольку у него реальные контакты со временем теряются, теряется и влияние. А у Тихановской и так-то было влияние с гулькин нос. Поэтому я не думаю, что она, будучи за границей, сможет серьезно воздействовать на умы и тем более на экономические ресурсы, которыми хотела бы располагать.