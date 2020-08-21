Тихановской посоветовали назначить премьер-министра, а не ждать гарантий безопасности
Политолог в эфире НСН объяснил, почему заявления Тихановской об условиях возвращения в Белоруссию ослабляют ее позицию.
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская вернётся в Белоруссию, когда не будет чувствовать там угрозу. Об этом она заявила на пресс-конференции в Вильнюсе.
«Я люблю Белоруссию и вернусь туда, когда буду чувствовать там себя в безопасности», - сказала Тихановская.
Политолог, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН объяснил, почему подобные заявления Тихановской ослабляют ее позицию.
«Если Тихановская требует каких-то гарантий, то об этом нужно говорить прямо. Обратиться к Лукашенко и сказать: "Я хочу вернуться в Белоруссию под вашу личную гарантию, что меня там никто не тронет. Я продолжу с вами борьбу". Мы понимаем, что это вопрос гипотетический. Что касается политика в изгнании, его роли в дальнейшем развитии событий, то любой политик в изгнании весьма ограничен в своих ресурсах и возможностях. Он может выступать рупором, консолидатором таких же сил в изгнании или эмиграции, но поскольку у него реальные контакты со временем теряются, теряется и влияние. А у Тихановской и так-то было влияние с гулькин нос. Поэтому я не думаю, что она, будучи за границей, сможет серьезно воздействовать на умы и тем более на экономические ресурсы, которыми хотела бы располагать.
Если бы Тихановская считала себя президентом, то ее первым шагом должно было быть формирование правительства и утверждение кандидатуры белорусского премьер-министра в белорусском парламенте. Всего-то надо было послать бумагу в белорусский парламент и сказать: «Я как президент предлагаю вам кандидатуру премьер-министра, такого-то». Но она даже этого не сделала. То есть юридически она не пытается овладеть властными полномочиями. Не заявляет себя как избранный национальный лидер. Это будет ей мешать, если она намерена вести активную политическую борьбу. Это будет серьезной помехой», - сказал Зимовский.
Ранее в пятницу первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич рассказал о полномочиях, возможностях и рамках дозволенности белорусских спецслужб.
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